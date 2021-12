Governo entrega 11ª obra de contenção de encostas

O motorista Ailton Oliveira, de 39 anos, sentiu-se aliviado, nesta terça-feira, 8, ao ver a localidade de Beira Rio, em São Cristóvão, receber uma das obras de contenção de encostas do governo estadual. A comunidade é uma das 11 contempladas por intervenções semelhantes desde março.

Ao custo de R$ 500 mil, a obra surge como garantia de mais segurança a 52 famílias que viviam em área de risco. O local, de difícil acesso, quase sem infraestrutura, fica nas margens do rio Ipitanga, causador de enchentes.

Segundo Ailton, "desde que se entende por gente", as chuvas causaram deslizamentos, alagamentos e, em consequência, prejuízos aos moradores. Satisfeito com o serviço da encosta, ele uer mais: pavimentação, área de lazer e inclusão social.

"Há mais de dez anos, esperávamos por uma obra dessa. Não tenho nada a reclamar", avaliou o motorista, com um bebê no colo. "Agora, só falta fazer a pavimentação do acesso, que é de barro", disse ele, que cobrou a melhoria ao próprio governador Rui Costa.

Prevenção

Executada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), a intervenção faz parte do Programa de Prevenção de Desastres Naturais do governo estadual, que prevê a aplicação de cerca de R$ 156 milhões em 98 áreas de risco na capital baiana.

Além da obra entregue nesta terça por Rui Costa, outras 18 estão sendo tocadas pelo Executivo estadual em Salvador. Antes, ele ouviu pedidos dos moradores, desde pleitos por moradia a obras de infraestrutura.

Ele enfatizou que as contenções não têm nada a ver com uma alegada disputa com o município, mas com a própria história de vida, segundo ele, uma pessoa criada em área de risco no bairro da Liberdade.

"Estranho seria se eu não contemplasse a população mais carente. Seria o mesmo que negar minha história", afirmou.

"Se tiver de escolher em investir onde já há uma infraestrutura, como Barra, Ondina, Graça ou Vitória, vou optar por uma vida melhor para quem precisa", completou Rui Costa.

Macrodrenagem

Costa também falou do investimento de cerca de R$ 190 milhões na macrodrenagem no rio Ipitanga. A intenção é prevenir alagamentos em São Cristóvão e Lauro de Freitas (Grande Salvador).

As intervenções, segundo ele, devem durar cerca de dois anos. E prometeu utilizar mão de obra local durante a recuperação do rio. "A Conder fará um levantamento para cadastrar as pessoas para um curso profissionalizante", concluiu.

