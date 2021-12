Governo do estado lança Operação Carnaval 2020

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-Ba) será uma das grandes apostas da Operação Carnaval 2020, lançada na manhã desta segunda-feira, 17. No ano passado, a tecnologia foi usada em fase de teste e ajudou na prisão de um homem durante a festa, que estava foragido por homicídio.

Todos os detalhes da Operação foram divulgados durante coletiva à imprensa, no Fiesta Bahia Hotel, no bairro do Itaigara, e contou com a presença do governador Rui Costa (PT) e diversas autoridades.

Aproximadamente 27 mil policiais e bombeiros reforçarão a segurança da festa em Salvador, Região Metropolitana e mais 54 cidades do interior do estado. O número representa um acréscimo de mil policiais em relação ao ano passado. Somente na capital baiana, 70 postos montados nos três circuitos serão usados para atender baianos e turistas, além de registrar prisões em flagrante.

A Polícia Civil vai empregar agentes Infiltrados entre os foliões e equipes vão monitorar e combater criminosos responsáveis por furtos, roubo, tráfico de drogas e outros delitos. Nos postos, entre eles três especializados em violência contra a mulher e um em racismo, a população poderá registrar queixas.

De acordo com o Secretário de Segurança, Maurício Barbosa, 300 câmeras estarão espalhadas em pontos estratégicos do circuito Dodô (Barra/Ondina), Osmar (Centro) e Batatinha (Centro Histórico), além de nove bairros de Salvador, e serão acompanhadas 24h por equipes no Centro de Operações e Inteligência (COI) da SSP. Deste total, 84 contam com o sistema de reconhecimento facial. “A tecnologia será empregada, também, em pontos de entrada e saída, além de estações de transporte público”, revelou o secretário.

Governador

O governador Rui Costa aproveitou a coletiva para homenagear a Polícia Militar da Bahia, que completa, hoje, 195 anos de prestação de serviço à população. Ele também falou sobre a importância do uso da tecnologia neste Carnaval. “Teremos mais tecnologia sendo utilizada nos dias de folia, portanto, maior investimento para que tenhamos o melhor Carnaval do Brasil”, animou-se.

Mais Tecnologia

Em fase de teste, a SSP usará um software instalado nos celulares das patrulhas que, a partir de uma foto, chegam impressões digitais e promove a identificação humana. Os aparelhos serão empregados com as equipes que atuarão em conjunto com o Reconhecimento Facial. Também em uso experimental, câmeras em viaturas, realizarão busca por foragidos e analisarão placas de carros, motos e caminhões

