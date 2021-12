Governo disponibiliza vacinas para jovens neste final de semana

Quem tem entre 15 e 24 anos e não se vacinou contra a meningite do tipo C, no ano passado, tem mais uma chance neste final de semana. Neste sábado, 12, e domingo, 13, das 9h às 17h, em cerca de 69 postos de saúde da capital, as secretarias estadual e municipal da Saúde, responsáveis pela “estratégia”, esperam vacinar 250 mil jovens - número de doses disponíveis.

De acordo com a chefe de Imunização da Vigilância Epidemiológica do município, Ana Rita Vasconcelos, o grupo escolhido foi o que mais adoeceu em 2010 e o que menos se vacinou. Com a aproximação do Carnaval, a preocupação com esse público aumentou. “Aglomerações são propícias para a proliferação de doenças infectocontagiosas. São muitas festas e shows nesse período. Eles devem se vacinar”, disse Ana Rita.

Segundo informações da secretaria municipal, na primeira campanha de vacinação contra meningite C destinada aos jovens dessa faixa etária, realizada no ano passado, foram imunizadas mais de 400 mil pessoas. O número representou uma cobertura de 52,63% da meta prevista para ser alcançada, que era de cerca de 776 mil indivíduos.

As pessoas que já se vacinaram, não precisam de uma nova dose do medicamento. Só recebe a vacina, quem apresentar um documento de identidade com foto, para comprovar a idade. “Não há contraindicação para tomar a vacina. Pode estar grávida ou amamentando. Se tiver consumido bebida alcóolica antes, também não tem problema”, lembrou Ana Rita.

Ainda de acordo com a chefe de imunização, os casos de meningite, que antes se davam com maior frequência nos períodos de chuva, em que aumentam as aglomerações, agora ocorre de igual maneira durante todo o ano.

As recomendações, diz Ana, serão sempre “lavar bem as mãos, evitar ambientes com muita gente, tomar a vacina e não compartilhar utensílios. Não beijar (a doença pode ser transmitida pela saliva) a gente não recomenda, porque ninguém vai deixar de fazer”, brincou Ana Rita.

A meningite é uma inflamação das membranas que recobrem e protegem o sistema nervoso central - as meninges. Ela pode ser causada por vírus ou bactérias. A doença se manifesta principalmente em adultos jovens e crianças, sendo os menores de quatro anos os mais vulneráveis.

