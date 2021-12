Governo determina que zoológico fique aberto durante reforma

O governador Rui Costa determinou a reabertura do Parque Zoológico de Salvador a partir do próximo sábado, 2, após receber pedidos de vários setores da sociedade. O governador também teve uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, Eugênio Spengler, para definir um novo cronograma nas intervenções a serem feitas no local.

De acordo com o governo, as limitações de acesso que precisarem ocorrer serão temporárias e apenas nas áreas em manutenção. "A prioridade é manter em funcionamento esse equipamento de lazer e conhecimento tão importante para a cidade de Salvador", disse Rui Costa, por meio de nota.

"Durante o período chuvoso, nós temos uma preocupação redobrada com as árvores e espaços de mata que pertencem ao Parque", afirmou Eugênio Spengler, também por nota.

O governo informou ainda que será feita licitação para o uso comercial de lanchonetes e restaurantes dentro do Zoo, reforma dos banheiros, desentupimento de calhas, manutenção dos recintos dos animais, limpeza da área de circulação do público e outras ações para garantir mais segurança e conforto.

O Parque Zoológico tem atualmente mais de 1.600 animais e 158 espécies, distribuídos em uma área aproximada de 250 mil metros quadrados. O Zoo prioriza a conservação e pesquisa científica com espécies silvestres da fauna e da flora nacional, além de programas de educação ambiental associados ao lazer e conhecimento.

