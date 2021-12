Governo da Bahia autoriza construção de duas novas escolas em Salvador

O Governo da Bahia anunciou a construção de novas escolas de tempo integral em Salvador. As duas primeiras unidades, que atenderão 2.360 estudantes, serão implantadas no Imbuí e Sussuarana, com investimento de R$ 40 milhões.

A primeira delas será erguida na Rua das Araras, no bairro do Imbuí, na área onde estão localizados os colégios estaduais Professor Rômulo Almeida e Angelita Moreno. E a segunda unidade será sediada na Avenida Ulysses Guimarães, em Sussuarana.

A visita do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, acompanhado pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), Sérgio Silva, gestores escolares e técnicos estaduais, na manhã de quarta-feira, 6, marcou a autorização para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo e a construção das unidades escolares, cujos serviços serão iniciados pelos sistemas viário e de infraestrutura do entorno.

“Esta é uma demanda que já vínhamos conversando com os gestores e a comunidade escolar das duas escolas para mantermos a mesma oferta para os estudantes com a unificação. São duas escolas que vêm mostrando um bom desempenho na aprendizagem e terão à sua disposição uma estrutura de alto padrão, com quadra poliesportiva coberta, auditório, campo society, laboratórios e biblioteca. Também é muito importante ressaltar esta parceria com a Conder, que busca qualificar a estrutura das escolas para garantir aprendizagem de nossos estudantes”, explicou Jerônimo Rodrigues.

As escolas do Imbuí e de Sussuarana terão capacidade para absorver de 960 a 1,4 mil estudantes, respectivamente, em edificações com dois e três pavimentos, incluindo salas climatizadas, laboratórios, auditórios, bibliotecas e refeitórios na área interna; quadras poliesportivas cobertas, campos de futebol com gramado sintético, vestiários e áreas de convivência ao ar livre nas áreas externas.

Outras unidades

Outras seis escolas de tempo integral na capital baiana, cujas obras de implantação ficarão sob a responsabilidade da Diretoria de Infraestrutura e Edificações Públicas da Conder, estão previstas para os bairros da Vila Canária, Lobato, Estrada das Barreiras, Jardim Cajazeiras, Paripe e São Cristóvão.

