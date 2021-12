Governo contrata ônibus com ar condicionado para circular entre metrô e CAB

Novos ônibus vão circular entre as estações de metrô do Centro Administrativo da Bahia (CAB) e de Pituaçu e o CAB. O transporte será gratuito e tem o objetivo de levar os servidores públicos e outros usuários para os órgãos estaduais.

Os coletivos começam a circular ainda este mês, de acordo com publicação da Secretaria da Administração do Estado (Saeb) no Diário Oficial do Estado (DOE).

>>Governo responde proposta da prefeitura para integração

Os veículos farão o percusso de segunda a sexta-feira, das 6h às 19h, com intervalos de cinco minutos nos horários de pico. As paradas são as mesmas já existentes, espalhadas no CAB, em frente aos órgãos públicos e em locais estratégicos.

Veículos climatizados

Os ônibus terão capacidade para 42 passageiros sentados, além de ar-condicionado, assentos preferenciais para idosos e elevador de acessibilidade para pessoas com deficiência. Um rádio comunicador, câmeras de vigilância, sistemas de monitoramento interno vão fornecer o acompanhamento em tempo real durante as viagens.

A cor de identificação dos novos ônibus serão azul, vermelho e branco, além da logomarca do Governo do Estado. Também serão identificados pelo roteiro destacado na parte frontal, na traseira e na lateral (Circular Metrô/CAB).

A empresa Atlântico Transportes e Turismo LTDA, que venceu a licitação na modalidade pregão eletrônico, vai substituir a atual prestadora deste serviço. O contrato será fiscalizado pela Coordenação do Centro Administrativo da Bahia (CCAB), órgão ligado à Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

adblock ativo