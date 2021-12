Governo autoriza obras em 55 vias do Comércio e Calçada

Cinquenta e cinco ruas e avenidas do Comércio e da Calçada começaram a receber, nesta segunda-feira, 26, obras de requalificação que incluem melhorias nos passeios, acessibilidade, implementação de ciclofaixas e novo sistema de drenagem.

A previsão do governo do estado é que as intervenções sejam concluídas em 12 meses. A ordem de serviço para início imediato das obras foi assinada, ontem, pelo governador Rui Costa, em solenidade na Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio. Serão 51 vias no Comércio e 4 na Calçada.

As intervenções integram o lote 1 do Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, com investimento R$ 28,2 milhões, com recursos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC 2). No total, a previsão é investir

R$ 124 milhões para a requalificação de 267 vias.

Nesta etapa, as obras começarão na região da Igreja da Conceição da Praia e seguirão para a Calçada. A rua Corpo Santo será a primeira a receber melhorias.

Réveillon

De acordo com o governador Rui Costa, as obras não irão atrapalhar os festejos do Réveillon de Salvador, que terão shows na praça Cayru, no Comércio: "O que for iniciado deve ser concluído antes do Réveillon, não atrapalhando as festas de final de ano".

A previsão inicial era que as intervenções ocorressem no sentido contrário. No entanto, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do estado (Conder), José Machado, a mudança ocorreu por conta do projeto do VLT.

"Ia começar da Calçada, mas aqui tem o projeto do VLT, que vem até o Comércio. Temos que compatibilizar os projetos para não fazer e ter que quebrar depois. Quando se concluir a compatibilização, faremos a obra na Calçada", explicou.

Além disso, o governador Rui Costa ressaltou que estas intervenções se articulam com o novo Centro de Convenções, que será construído no Comércio - em área da Marinha, onde hoje funciona o Grupamento de Fuzileiros Navais.

A execução está sob a responsabilidade da Conder, por meio da Diretoria do Centro Antigo de Salvador (Dircas). As obras previstas no plano foram iniciadas pelo lote 3, formado pelos bairros da Saúde, Barris e Tororó, em julho passado.

Em seguida, foram iniciadas as intervenções referentes ao lote 2, que abrangem os bairros do Centro, Dois de Julho, Nazaré e Politeama, no último mês.

