Governo autoriza início das obras do Sistema Viário do Imbuí

Foi assinada na manhã desta terça-feira, 16, a ordem de serviço que autoriza o início da construção de três viadutos e vias marginais entre a Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e a entrada do bairro do Imbuí. A ordem foi assinada pelo governador Jaques Wagner, em solenidade que contou com a presença do prefeito ACM Neto e de secretários estaduais.

Este é o primeiro conjunto de obras de mobilidade urbana que vai alcançar o investimento de R$ 1 bilhão. A construção vai facilitar a ligação entre a Paralela, os bairros do Imbuí, Boca do Rio e Stiep e a orla, enquanto as vias marginais vão ligar o Centro Administrativo à Avenida Luís Eduardo Magalhães e esta ao Imbuí.

Já o viaduto de Narandiba vai ligar a Avenida Edgard Santos, nas proximidades da Coelba, ao Imbuí, facilitando o acesso ao Cabula, Narandiba, Engomadeira e Tancredo Neves.

Durante a solenidade de assinatura, Wagner anunciou que a assinatura do acordo entre o estado e o município em relação ao metrô deve acontecer na próxima semana.

