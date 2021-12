Governo autoriza construção de via Paralela-Barradão

Foi autorizada na manhã desta sexta-feira, 14, a licitação que vai possibilitar a construção da via de ligação Paralela-Barradão. A obra vai ampliar os acessos à rua Artêmio Castro Valente, onde está o estádio Manoel Barradas, para quem segue da avenida Luís Viana (Paralela).

A autorização foi assinada pelo governador Jaques Wagner, durante um evento dentro do estádio. Serão investidos R$ 18,1 milhões na obra de 4,6 km que, segundo estimativa da Companhia de Desenvolvimento urbano (Conder), vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas, passando pelos bairros de Trobogy e Nova Brasília.

As obras devem ser iniciadas em 60 dias, e possuí o prazo de 18 meses para a conclusão. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação do Estado, a via Paralela-Barradão contará com pistas duplas nos dois sentidos e canteiro central. Também estão previstos serviços de contenção de encostas e macrodrenagem no rio Mocambo.

