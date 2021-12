Governo autoriza construção de 4 passarelas na Via Expressa

O governador Jaques Wagner e o ministro dos Transportes, César Borges, assinaram, nesta quinta-feira , 2, a ordem de serviço para construção de quatro passarelas na Via Expressa Baía de Todos-os-Santos. A solenidade na Avenida Heitor Dias, em Salvador, contou ainda com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano, Cícero Monteiro, e do prefeito ACM Neto.

Serão construídas duas passarelas na avenida Heitor Dias, uma na Barros Reis e outra na Estrada da Rainha. O objetivo é facilitar o acesso em pontos estratégicos da Via Expressa. As obras garantem mobilidade e segurança para os pedestres, como destaca o frentista Luiz Araújo.

"Essa passarela vai ser muito útil porque o fluxo de pedestres que atravessa estas avenidas é muito grande e os carros que passam a noite nem sempre respeitam o semáforo e a faixa de pedestres. Para nós que atravessamos as vias todos os dias as passarelas vão garantir muito mais segurança", afirmou.

Conforme explicou Jaques Wagner, a Via Expressa é uma obra estruturante de grande relevância para Salvador. "Considero, depois da Avenida Paralela, a Via Expressa como a maior intervenção urbana de Salvador e faz parte do nosso projeto de mobilidade urbana para a capital. E hoje assinamos a ordem destas quatro passarelas que vão garantir o deslocamento e dar mais mobilidade aos pedestres de forma segura em áreas que necessitam desta interconexão de um lado e do outro da Via Expressa".

O investimento será de aproximadamente R$ 16 milhões. Todas as estruturas contarão com elevadores hidráulicos para uso dos portadores de necessidades especiais. Serão oito elevadores com capacidade para transportar de 8 a 10 pessoas. As obras serão executadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e o prazo de execução é de seis meses.

"Esta é a primeira ordem de serviço que estou dando aqui na Bahia que contribui para a população que precisa desta mobilidade. Quero parabenizar o governador e todos os que estão envolvidos na construção da Via Expressa, uma obra como há muito tempo não se vê. Além de facilitar o escoamento de cargas, resolveu problemas crônicos como a rótula do abacaxi e projeta o crescimento do município para as próximas décadas. A via permitirá que a Bahia dê este salto", disse o ministro dos Transportes, César Borges.

A Via Expressa Baía de Todos-os-Santos terá mais de quatro quilômetros de extensão e vai ligar a BR-324 ao porto de Salvador. Já com as primeiras etapas concluídas, os viadutos e corredores exclusivos para veículos de carga solucionaram os congestionamentos na região da rótula do abacaxi. A conclusão das obras está prevista para agosto deste ano. Esse trabalho todo vai se integrar à Ponte Salvador-Itaparica e quem vier da BR-242 pela ponte vai sair no Retiro.

