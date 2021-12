O governador Jaques Wagner assina, nesta terça-feira, 4, às 8h30, no Jardim dos Namorados, ordem de serviço autorizando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a iniciar a requalificação da orla atlântica de Salvador, corredor turístico Amaralina/Jardim de Alah.

A obra custará de R$ 6,8 milhões, com recursos dos governos federal e estadual, e prevê, entre outras ações, a requalificação urbana do trecho do Quartel de Amaralina até a Praça João Amaral; os acessos às praias da Pituba e complementação dos trechos de calçadão na orla da Pituba.

Inclui ainda a recuperação dos trechos do Jardim dos Namorados e do Jardim de Alah, com ampliação da ponte do Rio Camurujipe, aumentando uma faixa no sentido Itapuã - Centro; requalificação de calçadões e requalificação e implantação de trechos de ciclovia.

A requalificação da orla atlântica foi iniciada em 2012 com a recuperação da passarela do Costa Azul, cujos serviços estão em andamento. Os recursos são de um convênio entre a Secretaria Estadual do Turismo e o Ministério do Turismo.

Governo assina ordem para requalificar orla de Salvador

