Governo assina ordem de restauração de monumentos nesta 4ª

O Governo do Estado assina nesta quarta, 3, diversas ordens de serviço, a fim de reformar prédios e monumentos históricos de Salvador. O investimento inicial será de R$ 18,9 milhões. Na primeira etapa da reestruturação, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) será um dos contemplados.

Segundo informações da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA/IPAC), o projeto também prevê a iluminação cenotécnica de 22 monumentos do Centro histórico até o próximo ano. Outros casarões como a igreja e cemitério do Pilar, além do Palácio Episcopal e Catedral de São Francisco, no município de Barra, no oeste baiano, serão reformados na segunda etapa da reestruturação, prevista para 2014.

O IPAC ainda acrescenta que até a Copa do Mundo de 2014, o investimento deve beirar os R$ 50 milhões só no Centro Histórico de Salvador. A assinatura da ordem, pelo governador Jaques Wagner, será às 9h no MAM.

adblock ativo