Governo apresenta contraproposta para professores estaduais

A Secretaria de Educação da Bahia (SEC) enviou nesta quinta-feira, 2, uma contraproposta para os professores estaduais que estão em greve há 114 dias. No documento, o governo concorda com as solicitações apresentadas pelo sindicato nesta quarta, 1º, de readmitir os docentes demitidos durante o movimento, devolver o pagamento cortado dos grevistas, repassar as contribuições sindicais e retirar os processos judiciais. Mas a SEC inclui uma cláusula econômica, determinando o reajuste que já tinha sido oferecido à categoria em encontros intermediados pelo Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O governo propõe conceder promoção com ganho de 7% em novembro de 2012 e outra com o mesmo percentual em março de 2013. Teriam direito a esse reajuste os professores licenciados da carreira de Magistério, que vão realizar curso de atualização de práticas pedagógicas.

O coordenador da APLB (sindicato da categoria), Rui Oliveira, disse que ainda não recebeu o documento, mas discorda com o teor da proposta. "O documento será apreciado em assembleia nesta sexta (3), mas minha opinião é que sindicato não deve assinar acordo que retira direito do trabalhador", destaca o sindicalista.

Desde o início do movimento, os professores pediam aumento de 22,22% ainda este ano para toda categoria, cumprindo a lei aprovada pelo Ministério da Educação que estabelece um piso nacional para os docentes. Essa proposta foi recusada pelo governo, que ofereceu a contraproposta reapresentada nesta quinta.

Nesta quarta, a categoria indicou que terminaria o movimento mesmo sem definir o percentual de reajuste, desde que a SEC reabra a mesa de negociação, o que não foi aceito pelo governo.

adblock ativo