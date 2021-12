Governo ameaça grevistas com exoneração

O secretário de Educação do Estado, Adeum Sauer, ameaçou exonerar diretores, punir administrativamente professores concursados e demitir os temporários, caso não retornem às atividades na data-limite de 3 de julho. O anúncio foi feito logo após ele saber que os professores da rede estadual de ensino decidiram manter a greve, que já dura 51 dias, por tempo indeterminado, ontem, em uma assembléia, que lotou o ginásio de esportes do Sindicato dos Bancários.







“Já foram ultrapassados todos os limites, e o governo precisa tomar todas as medidas coercitivas cabíveis”, justificou Sauer. “Os diretores que não estiverem de acordo serão exonerados. Os professores temporários serão demitidos e contratados outros. E os efetivos sofrerão as penalidades, de acordo com a lei”, afirmou.







O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-Sindicato), Rui Oliveira, disse que essa atitude “é lamentável e as medidas cabíveis serão adotadas”. Os ânimos estiveram acirrados nos debates da assembléia de ontem, especialmente pela presença de representantes do interior, que defendiam o fim da paralisação. Após discussões e troca de ofensas, a assembléia votou maciçamente pela continuidade da greve.







“A assembléia é soberana. A categoria decidiu”, justificou Rui Oliveira.







Mas a decisão dos docentes foi contrária ao indicativo do comando de greve, que seguiu o que foi deliberado na reunião da última segunda, intermediada pelo Ministério Público Estadual (MPE), com representantes do movimento e os secretários de Administração, Manoel Vitório, e Relações Institucionais, Rui Costa.







Os professores do interior mostraram apreensão com a continuidade da greve. “Não há mais condições de continuar, porque, lá, a pressão para o retorno é mais forte”, afirmou João Rodrigues, diretorgeral da Delegacia Sindical da APLB. Segundo ele, a adesão em Itabuna está em torno de 50%. “A tendência é diminuir”, opinou.







A colega Elza Melo, do Colégio Central, também era favorável ao fim da greve, considerando que houve avanços na negociação, com a intervenção do MPE. “O governo disse que não negociaria na greve, mas cedeu e instalou mesa setorial. A greve é forte, mas há outros meios de luta”.







IRREDUTÍVEIS – Contudo, a maioria da assembléia foi contrária à suspensão do movimento. “A mesa setorial não propôs nada objetivamente.







O governo só fez chantagem e usou de truculência, ameaçando cortar o ponto e enviando telegramas forçando o retorno”, desabafou Fábio Ferreira Silva, professor dos colégios Dalva Matos e Praia Grande, ambos no subúrbio ferroviário.







O coro foi engrossado pelo professor de língua portuguesa do Colégio Heraldo Tinoco, no bairro de Sete de Abril, Valdir dos Santos Silva.







Usando nariz de palhaço e erguendo uma cartolina onde se lia “Vitória dos professores? Não. Vitória de Wagner. Respeite-nos APLB”, ele protestava contra a proposta apresentada pelo comando de greve.



