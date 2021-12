Governo abre licitação para segunda etapa de requalificação da Feira de São Joaquim

O Governo do Estado publicou na edição desta quarta-feira, 6, do Diário Oficial, a licitação para mais uma etapa de requalificação da Feira de São Joaquim. O local será reestruturado para garantir aos feirantes e clientes conforto, higiene e segurança com um investimento de R$28 milhões, viabilizado em parceria com o Governo Federal pelo Ministério do Turismo.

Está prevista no projeto a construção de uma nova estrutura com padrão construtivo formado por galpões para o comércio de produtos variados, estacionamento e uma via perimetral com calçadão na borda da Baía de Todos os Santos. Ao todo serão mais de 9 mil metros quadrados de área requalificada, partindo da área já reformada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) em direção ao ferry boat.

Um dos objetivos da requalificação é fomentar a visitação turística à feira, oferecendo um local mais organizado e com capacidade para receber melhor os turistas e locais.

Galpão de Água de Meninos

Para a feira não parar, um galpão vai ser construído para receber temporariamente os permissionários beneficiados pela requalificação. Segundo a Conder, o Galpão Água de Meninos é uma solução provisória para mantê-los em atividade no período de obras, garantindo a manutenção de renda. A construção acontece em área contígua ao pátio de carga e descarga da feira, próximo ao ferry boat.

A estrutura provisória deve ser concluída no primeiro trimestre de 2021, quando os permissionários serão realocados para o local. A obra do galpão tem investimento de R$4 milhões do Governo do Estado e prevê também a ampliação da via de acesso ao ferry boat, que passará a contar com duas faixas a mais, contribuindo para organizar a fila de carros do terminal.

