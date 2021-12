Governo abre licitação para operação do sistema ferryboat

Uma licitação para empresas interessadas em explorar o sistema ferryboat foi aberta nesta quarta-feira, 8, pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado. Os interessados devem comparecer no dia 19 de fevereiro, às 10 horas, no auditório da Agerba, que fica no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Atualmente, o sistema é administrado pela Internacional Marítima, que assumiu em 14 de março do ano passado o serviço por meio de um contrato emergencial com o governo estadual. A empresa, que tem sede em São Luís, no Maranhão, foi a única interessada em prestar o serviço.

Inicialmente, a Internacional Marítima iria operar o ferry por 180 dias, mas esse prazo foi prorrogado. A reportagem do Portal A TARDE procurou a atual administradora do sistema, por meio da assessoria, para saber se há interesse em participar da licitação, mas a empresa ainda não se pronunciou.

Antes a TWB era responsável pela travessia de ferry na Baía de Todos-os-Santos. O governo estadual declarou caducidade da concessão da empresa alegando irregularidades.

adblock ativo