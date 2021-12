Governadores debatem em Salvador objetivos do Consórcio Nordeste

O governador Rui Costa discutiu na manhã desta segunda-feira, 29, os objetivos do Consórcio Nordeste com governadores da região. O encontro ocorreu no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Entre os pontos tratados, estão a apresentação de projetos como uma ação semelhante ao Mais Médicos e a busca por fornecedores internacionais, com a aquisição de equipamentos de exames como ultrassonografia e ressonância magnética por um valor acessível.

O governador também tratou do calendário internacional e a busca por investidores de países como Alemanha, Itália, Espanha e França. O objetivo é divulgar o potencial do Nordeste fora do país.

