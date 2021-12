Governador Rui Costa lamenta morte de Marisa Letícia

Simplicidade é a palavra que resume a fala do governador Rui Costa, que lamentou na manhã desta quinta-feira, 2, a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. Ele disse que para uma mulher acompanhar o seu marido, "o amor da sua vida" por 30 anos, tem que ser por amor e por companheirismo.

"Que ela vá com Deus! Que ela descanse em paz! E Deus lhe permita, que as memórias que ela carrega sejam as memórias de orgulho", lamentou.

O governador falou da simplicidade da ex-primeira-dama que, durante oito anos, não exibiu roupas de marca, nem mesmo joias milionárias. Ele lembrou que Dona Marisa voltou a morar no mesmo apartamento de onde tinha saído, após o término do mandato de Lula. "Para deitar na mesma cama, com os mesmos lençóis que tinha antes se tornar a primeira-dama do Brasil", disse.

"Com certeza ela leva o orgulho que teve da família e do marido", disse o governador.

