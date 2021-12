Governador Rui Costa anuncia assinatura de contrato do VLT

O governador Rui Costa (PT) anunciou a assinatura do contrato para início das obras de implantação do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador.

De acordo com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo do Estado, o documento será assinado na próxima quinta-feira, às 10h, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O VLT irá substituir os trens do Subúrbio, com cerca de 20 quilômetros de extensão e 22 estações, ligando o Comércio até a Ilha de São João, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

