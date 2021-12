Governador lamenta a morte de piloto em acidente na Barra

O governador Rui Costa lamentou, por meio de nota, a morte do piloto Robson André Textor após acidente durante show aéreo na Barra. O profissional fazia parte da esquadrilha civil "Textor Air Show, que caiu no mar durante apresentação neste sábado, 31.

Robson André fazia acrobacias, durante comemoração pelo Dia do Aviador, quando o avião caiu no mar e afundou. A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga os motivos do acidente.

"O jovem piloto gaúcho trouxe alegria a baianos e turistas com sua apresentação no céu da Bahia. Junto com o pai e o irmão, que estavam em outras aeronaves, realizava acrobacias sobrevoando a orla da capital baiana. Aos familiares e amigos, a minha solidariedade neste momento de profunda dor", diz Rui Costa em nota no facebook.

