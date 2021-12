Governador entrega obras em Cajazeiras e Águas Claras

No dia que Salvador comemora o aniversário de 446 anos, a população dos bairros de Cajazeiras VI e Águas Claras também pode festejar, pois recebeu nesta manhã de domingo, 29, as obras de contenção de encostas que garantem a segurança de moradia, sobretudo no período de chuvas. As intervenções foram feitas em locais considerados de alto risco de deslizamentos de terra e desabamentos.



Segundo Rui, esse é só o começo de um pacote de obras estruturantes. "No dia do aniversário da cidade, estamos garantindo que essas famílias possam dormir em paz em suas casas, numa realidade que deverá abranger um número ainda maior de pessoas. São R$ 156 milhões para serem investidos nas áreas de risco em Salvador, promovendo a segurança e também a urbanização nesses locais", explicou o governador.

adblock ativo