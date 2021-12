Governador entrega obra de contenção de encostas

A poucos dias da chegada das águas de março, a diarista Maria do Socorro, 48 anos, diz que vai passar a dormir mais tranquila, depois que as encostas próximas à casa onde vive, no bairro de Pau da Lima, tiveram as obras de contenção concluídas.

Ao custo de R$ 3 milhões, as intervenções foram entregues nesta segunda-feira, 15, nas ruas Marechal Deodoro e do Ouro, pelo governador Rui Costa. As obras fazem parte do Programa de Contenção de Encostas, que concluiu 16 das 98 contenções do projeto. Até o março, o número chegará a 21 intervenções.

Pelo menos 380 famílias foram contempladas com as contenções realizadas nessas localidades, carentes de serviços de infraestrutura, fruto do crescimento desordenado que as constituiu em vielas, imóveis precários, escadarias íngremes, esgoto a céu aberto e ruas sem pavimentação.

Investimento

O presidente da Associação de Moradores de Pau da Lima (Ampli), Wellington Nascimento, avaliou que as obras chegaram em boa hora, mas pediu mais: "As autoridades têm que investir em projetos para atrair nossos jovens, para que não sejam vítimas da violência".

O governador afirmou que as obras foram concluídas com recursos do estado, em parceria com verba do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) do governo federal.

Durante a entrega, Rui caminhou pelas vielas, ouviu pedidos dos moradores e prometeu avaliar outras encostas. Um deles partiu do entregador Renato dos Santos, 36 anos, que vive ao pé de uma encosta, onde o barro já faz divisa com a parede da casa onde mora com a mãe e o irmão.

"Ele pediu para não mexer mais no barro e disse que enviaria uma equipe para fazer uma avaliação", contou Renato.

De acordo com o governador, cerca de R$ 220 milhões já foram investidos na Bahia nas obras de contenção. "Essas intervenções têm o objetivo de trazer tranquilidade às pessoas. Essas famílias fizeram um investimento de uma vida para construir seus imóveis aqui", afirmou.

adblock ativo