Governador entrega ampliação de sistema de abastecimento de água em Brotas

O governador Rui Costa (PT) entrega, nesta segunda-feira, 19, às 8h30, a ampliação do Centro de Reservação R-19 do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador, em Campinas de Brotas.

Na oportunidade, Rui assinará a ordem de serviço para obras de melhoria e ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador e Região Metropolitana, bem como para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade de Golfo Pérsico, no bairro da Boca do Rio. O serviço é coordenado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamenti (Embasa), vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado (SIHS).

O governador vai autorizar, ainda, a Embasa a emitir ordem de serviço para obras de ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador e de recuperação de trechos de interceptores, por método não destrutivo, do Sistema de Esgotamento Sanitário do município.

