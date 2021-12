Governador e universitários visitam canteiro da Linha 2

O canteiro de obras da Estação Tamburugy da Linha 2 (trecho entre Acesso Norte e Aeroporto) do metrô, na avenida Paralela, recebeu nesta terça-feira, 6, visita do governador Rui Costa, que tomou o café da manhã com operários logo cedo, e, depois, foi transformado em uma grande sala de aula a céu aberto.

Após o governador se retirar, cerca de 40 alunos do curso de engenharia de produção civil da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) participaram de uma visita guiada.

Durante a atividade, a turma, formada por alunos de terceiro e quarto semestres da disciplina materiais de construção, conheceu as estruturas já instaladas no local, que já conta com 44% das obras concluídas.

O grupo aprendeu detalhes sobre a construção do sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

