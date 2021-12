Governador é favorável à privatização do aeroporto

O governador Rui Costa disse ser favorável à privatização do Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, anunciada na última sexta-feira pelo governo federal. O terminal foi incluído no Plano Nacional de Desestatização com outros três terminais internacionais: Salgado Filho (RS); Hercílio Luz (SC); e Pinto Martins (CE).

Rui afirmou, durante a autorização do início das obras de contenção de encostas em duas áreas da Av. Heitor Dias, nesta segunda-feira, 14, que este era um pleito antigo e que está "em contagem regressiva" para que a licitação da exploração do aeroporto seja lançada.

"Não faz sentido o estado gerir terminal rodoviário, aeroportuário e marítimo. Isso é função própria da iniciativa privada, que faz melhor, transforma aquilo numa atividade econômica, desonera os cofres públicos e dá melhor atendimento à população", frisou.

Para ele, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) já cumpriu sua função administrando o terminal. "Tinha uma função no passado e hoje está mais do que superada". Costa informou, ainda, que a privatização vai facilitar a atração de investimentos para a Bahia.

adblock ativo