Governador autoriza obras da via Paralela-Barradão

Com investimento de cerca de R$ 26 milhões e uma estimativa de desapropriação de 300 imóveis, a construção da via expressa que vai ligar a avenida Luiz Viana Filho (Paralela) ao Estádio Manoel Barradas (Barradão) terá a ordem de serviço assinada nesta quinta-feira, 29, pelo governador Rui Costa, às 14h30, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A obra, que terá 4 km de extensão e levará 18 meses para ficar pronta, estava prevista desde a gestão do ex-governador Jaques Wagner. Em fevereiro de 2014, a previsão de entrega era o final de 2015. O objetivo da via é melhorar a fluidez do tráfego na região. Em dias de jogos, a população sofre com os congestionamentos.

A Conder é o órgão responsável pela execução da obra, que terá início na avenida Paralela, nas proximidades do Trobogy, até a rua Artêmio Castro Valente, próximo do Barradão. A empresa FBS foi a vencedora da licitação.

Segundo a Conder, haverá conexão entre a via e a avenida 29 de Março pela Via Regional e Sete de Abril, e com a avenida Gal Costa através de Pau da Lima. Dos R$ 26 milhões investidos, R$ 5 milhões são recursos federais. O restante - R$ 21 milhões - foi obtido pelo governo do estado por meio de empréstimo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A nova via contará com duas faixas de tráfego por sentido, passeios nas duas margens e canteiro central. Segundo a Conder, serão feitos serviços de microdrenagem, iluminação pública, paisagismo e sinalização. Já foram realizados trabalhos de sondagem, cadastramento social e montagem do canteiro de obras.

A estrada passará pelos bairros de Trobogy, Canabrava e Nova Brasília.

Desapropriações

Moradores de Canabrava temem as desapropriações. A estimativa da Conder é que 300 famílias serão retiradas do local. O pintor José Carlos da Silva, 42, da associação de moradores, diz que não sabem quando serão indenizados e nem os valores. "Esperamos posição da Conder. Não nos deram prazos. Disseram que vão indenizar, mas bom mesmo seria dar outra casa pra gente", observou.

De acordo com o diretor de obras estruturantes da Conder, Sérgio Silva, o órgão buscará inserir os moradores em programas como o Minha Casa, Minha Vida ou pagará indenização.

Para o presidente do Esporte Clube Vitória, Raimundo Viana, a via responde a antigo apelo da entidade. "Vai facilitar o acesso ao Barradão, atende a uma aspiração da torcida e representa um grande benefício à população da região", diz.

adblock ativo