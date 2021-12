Governador autoriza início das obras do metrô na Paralela

O governador Rui Costa vai autorizar nesta quinta-feira, 11, o início das obras do metrô na avenida Paralela. O ato que garante a continuidade da Linha 2 será realizado às 14h30, no auditório da Procuradoria Geral do Estado (PGE), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto, que entregará o alvará municipal.

A maior parte da Linha 2 do sistema vai passar pelo conteiro central da avenida, ligando o Acesso Norte, em Salvador, ao município de Lauro de Freitas. As obras também incluem a construção de dez novas passarelas, além de reforma e adequação de outras já existentes.

De acordo com o governo, a previsão é que cerca de três mil novos empregos sejam gerados com a ampliação das intervenções.

