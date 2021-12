Governador assina revitalização da Baixa dos Sapateiros

O Governador Jaques Wagner anunciou na manhã desta quarta-feira, 20, o início da revitalização da Baixa dos Sapateiros (Rua J.J. Seabra), em Salvador. O anúncio foi feito durante a assinatura da ordem de serviço para a restauração do prédio do Corpo de Bombeiros, construção de 1917, que receberá um investimento de R$ 5,68 milhões.

De acordo com o governador, a recuperação da Baixa dos Sapateiros contará com o investimento total de mais de R$ 17 milhões. "Vamos reformar as instalações desta importante corporação, para que os bombeiros possam melhorar a qualificação do trabalho. Além disto, três casarões da Rua Padre Vieira serão requalificados e transformados em residências universitárias", afirmou Wagner. Os casarões, localizados no Centro Antigo de Salvador, vão servir de residência para 79 jovens da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e serão restaurados no prazo de um ano, com o investimento de R$ 3,3 milhões.

Além das restaurações das construções, a revitalização da Baixa dos Sapateiros também prevê melhorias para acessibilidade e mobilidade urbana, recuperação dos Largos de São Miguel e da Ajuda, da Praça dos Veteranos e de imóveis para habitação.

O edital para a contratação da empresa que vai realizar a revitalização da Baixa dos Sapateiros foi publicado no Diário Oficial do Estado de sexta-feira, 15, com abertura de propostas prevista para esta sexta, 22. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), a negociação será sob regime de empreitada por preço unitário e os recursos são estimados em R$ 17.550.151,30.

Bolsa Família - Na ocasião, Wagner informou que segue para São Paulo na tarde desta quarta, para comemorar os dez anos do Programa Bolsa Família, junto com a presidente Dilma e o ex-presidente Lula.

"Estamos tirando os últimos brasileiros da linha de pobreza extrema. Antes do programa, 22 milhões de pessoas se encontravam abaixo desta linha. Temos que comemorar o aniversário deste projeto político", afirmou o governador.

adblock ativo