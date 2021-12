Governador assina ordem de serviço para construção de HGE 2

O governador Jaques Wagner assina nesta terça-feira, 9, a ordem de serviço para as obras de construção do anexo do Hospital Geral do Estado (HGE), chamado de HGE 2. O equipamento vai contar com 11 salas de cirurgia e 200 leitos, sendo 40 de UTI para adultos e dez UTI pediátrica. O investimento para construção do prédio de oito pavimentos é de cerca de R$ 33 milhões.

Atualmente, o HGE, maior unidade hospitalar do estado para assistência à urgência, emergência e trauma, conta com 32 leitos, sendo 36 de UTI. O prédio do HGE foi reformado em 2007, quando todas as enfermarias e UTI foram modernizadas, foram adquiridos nos equipamentos e móveis, além de troca dos elevadores.

