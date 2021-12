Governador anuncia pacote para a área de segurança

O governador Rui Costa anunciou na terça-feira, 3, Bernardino Brito Filho como novo delegado-geral da Polícia Civil no estado e um pacote de medidas para a segurança pública. Ele ocupava o cargo de delegado-geral adjunto e substitui Hélio Jorge Paixão, que assumiu a função em 2011. O anúncio foi feito durante a abertura da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa da Bahia.



Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a transmissão do cargo será na próxima quinta-feira, 5, à tarde, com local e horário ainda indefinidos. Segundo a assessoria de comunicação da SSP, Brito Filho e o secretário Maurício Teles Barbosa somente irão se pronunciar após a transmissão.



Rui Costa contou que tinha quatro opções para ocupar o cargo. Ele assegurou que a escolha foi discutida com os delegados da Polícia Civil. "A gente opta pelo que naquele momento está em melhores condições para exercer o cargo", ressaltou o governador.



O governador ainda destacou que espera que o novo chefe da Polícia Civil trabalhe de maneira articulada com delegados e agentes.



"Vamos ampliar as condições de segurança para nossa sociedade e construir essa marca de uma polícia cidadã que todos nós almejamos. Ele (Brito Filho) vai nos ajudar na implementação dessas ações", frisou Costa.



A mudança do delegado-geral e do comandante da PM foi uma das promessas de Rui Costa no final do ano passado. O novo comandante da PM, coronel Anselmo Alves Brandão, foi anunciado no início do último mês de janeiro.



Pacote



Durante a abertura dos trabalhos na assembleia, o governador anunciou um pacote de medidas para a segurança pública.



A convocação de reservistas da Polícia Militar, retorno de agentes que estão à disposição de outros órgãos, contratação de concursados e realização de novo concurso público para a área administrativa deve colocar nas ruas, ainda este ano, mais 4 mil novos homens no policiamento.



Rui disse, ainda, que pretende, em parceria com os bancos, mandar instalar câmeras de monitoramento em todas as ruas e praças das cidades baianas onde existam agências bancárias e caixas eletrônicos.



Isso poderá ajudar na identificação das quadrilhas que atacam os bancos. O governador disse ter enviado cartas-convites para a direção de instituições bancárias com sede na Bahia para discutir como os empresários podem contribuir na prevenção dos assaltos aos caixa eletrônicos.



Ele explicou que a convocação de PMs da reserva tem o objetivo de colocá-los no trabalho burocrático para permitir que os policiais que atuam nessa "atividade meio", sejam colocados no policiamento.



Os reservista receberão uma remuneração adicional para voltar à ativa. Conforme o governador, junto com as áreas de Educação e Saúde, a Segurança é prioridade do seu governo. Ele quer baixar os índices de criminalidade com esse pacote de medidas.



Informou ainda aos deputados que, dentro do "Pacto pela Vida" (parceria de vários órgãos e poderes na área se segurança) pretende requisitar ao Tribunal de Justiça a criação de uma Vara Especial do Crime Organizado visando agilizar os processos contra os bandidos.



Ele anunciou também as obras de instalação de uma base do Grupamento Aéreo (Graer) do município de Lençóis e negociações com empresários do oeste do estado para a criação de outra unidade da Graer na cidade de Barreiras.



Saúde e educação



Na terça, durante o primeiro dia de atividades da Assembleia Legislativa, Rui Costa falou sobre medidas para saúde e educação.

Na Educação, o governador reiterou a determinação de criar gratificações para diretoras e vice-diretoras de escolas da rede estadual, um adicional no salário do professor que está em vias de se aposentar.

"A ideia é que esse profissional adie um pouco sua aposentadoria". Lembrou uma de suas promessas de campanha, que pretende cumprir até o final dos seus quatro anos de mandato: colocar internet com banda larga em todas unidades escolares da rede estadual.

Sobre a Secretaria da Saúde, pediu apoio aos deputados na aprovação de projeto que enviará criando os "consórcios interfederativos de saúde", a implantação de policlínicas no interior em parceria do governo do estado e prefeituras.

