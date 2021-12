Governador anuncia novo delegado-chefe da Polícia Civil

Bernadinho Brito Filho é o novo delegado-geral da Polícia Civil. O anunciou foi feito pelo governador Rui Costa, na manhã desta terça-feira, 3, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, lcoalizada no Centro Administrativo (CAB), em Salvador.

De acordo com o governador, as condições de segurança vão ser ampliadas para que haja a construção de uma polícia que garanta a segurança cidadã para a população. "Vamos ampliar as condições de segurança para nossa sociedade e construir essa marca de uma polícia cidadã que todos nós almejamos", destacou o governador, por meio de nota oficial no site do Governo do Estado.

Rui Costa disse ainda que a escolha do novo delegado-chefe vai contribuir para garantir ações de uma segurança melhor. "Ele vai nos ajudar na implementação dessas ações em busca de uma segurança melhor."

Bernardino Brito Filho vai substituir Hélio Jorge Paixão.

