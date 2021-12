Governador anuncia licitação para novo trecho do metrô

A licitação para construção do tramo 3 da linha 1 do sistema metroviário de Salvador será lançada na próxima semana. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa nesta quarta-feira, 27, durante a posse do novo secretario de Turismo, José Alves. O trecho do metrô vai ligar a estação Pirajá a Águas Claras.

"O ritmo da obra será no nosso ritmo de fazer as coisas. Salvador tem pressa em oferecer aos baianos a melhor mobilidade urbana do país", afirmou Rui durante.

O tramo 3 terá 5,5 quilômetros de extensão e mais duas estações: Campinas de Pirajá e Águas Claras/Cajazeiras. Pelo bairro de Águas Claras, onde será construída a nova Rodoviária de Salvador, também vai passar a Linha Vermelha, que possibilitará o tráfego do Subúrbio Ferroviário à orla.

adblock ativo