Goteira causa a interdição de ala na UTI do HGE

Uma goteira na ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral do Estado da Bahia (HGE) causou a desativação de uma ala do setor na manhã desta quinta-feira, 31.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), foram desativados cinco leitos e os pacientes foram encaminhados para outras alas do hospital. Anteriormente, quatro leitos já tinham sido desativados para realização de uma obra de infiltração no local.

Devido a obra e a forte chuva que atingiu Salvador nesta quinta-feira, o problema no local foi agravado. De acordo com a Sesab, os pacientes não foram prejudicados no atendimento.

Os reparos já estão sendo feitos, mas a Sesab não soube informar o prazo de conclusão das obras.

