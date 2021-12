Gordinhas se 'vestem' de amarelo

Assim como o Elevador Lacerda, que recebeu iluminação amarela na semana passada, a escultura Meninas do Brasil, mais conhecida como "as gordinhas de Ondina", da artista visual Eliana Kertész, estão vestidas de amarelo durante todo este mês de setembro.

A intervenção faz parte da programação da Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio Setembro Amarelo em Salvador.

Esta ação, realizada pelo Sindicato dos Médicos (Sindimed), em parceria com a Associação de Psiquiatria da Bahia (APB), tem o objetivo de destacar para a população da cidade a importância da prevenção ao suicídio.

Em todo o país está sendo realizada uma série intensa de atividades. Em Salvador, nesta sexta-feira, 9, está programada a realização de uma palestra sobre a temática no auditório da Secretaria da Agricultura (Seagri), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Av. Paralela, voltada a integrantes da Polícia Militar.

No próximo dia 14, está prevista a realização de palestra semelhante no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), também no CAB.

O encerramento das atividades acontecerá, de acordo com a programação prevista, com a iluminação em amarelo da Basílica do Nosso Senhor do Bonfim, ícone turístico e cultural da capital, na Cidade Baixa.

Plural

As ações estão sendo marcadas pela pluralidade, a começar pela abertura: um show comandado pela banda Psirico, último dia 2, no largo Tereza Batista (Pelourinho). Com o título Pra Vida, a apresentação - com participação dos grupos musicais Levaê e Esquina de Minas - teve como ingresso a doação de alimentos e material de limpeza, entregues a instituições assistenciais.

Ontem, na sede do Sindimed, em Ondina, ocorreu a mesa-redonda Suicídio: Como Abordar e Prevenir, com a presidente da APB, Miriam Gorender; a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Marjorie Moura; Fernando Dantas, diretor da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, com mediação do presidente do Sindimed, Francisco Magalhães.

