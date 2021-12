Google oferece treinamentos gratuitos em Salvador nos dias 20 e 21 de agosto

O Google vai realizar treinamentos gratuitos em Salvador para capacitação de profissionais em habilidades digitais, através do programa "Cresça com o Google". A ação será realizada na Itaipava Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré, no dias 20 e 21 de agosto.

A iniciativa tem como objetivo auxiliar os participantes a aprimorar habilidades e carreiras ao se manter constantemente atualizado e preparado para o mercado. A edição do Cresça com o Google contara com os cursos de Ferramentas Google para Jornalistas, Programa de Desenvolvimento para Mulheres e Treinamneto Digital para Professores.

Ferramentas Google para Jornalistas, voltado para profissionais e estudades da área, traz a promessa deenriquecer reportagens, ajudar na apuração de pautas, visualização de dados gráficos e verificar imagens.

O Programa de Desenvolvimento para Mulheres, voltado para o marketing digital de empreendedores, oferece dicas sobre a inclusão das mulheres, liderança feminina e técnicas de negociação. Já o treinamento voltado para professores disponibiliza dicas sobre a utilização do YouTube EDU e a plataforma Google for Education em sala de aula.

As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas pelo site do programa.

