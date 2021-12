Golpistas usam aplicados com nome da PRF para roubar dados

Um alerta sobre aplicativos falsos com o nome da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi divulgado na manhã desta terça-feira, 14. De acordo com o órgão, apps como "Carro Roubado" ou "Sinal PRF", disponíveis no Play Store (Android) e App Store (Iphone), não devem baixados, uma vez que são usados por golpistas.

Segundo a polícia, quando o usuário faz o download, ele pode ter dados roubados, a exemplo de lista telefônica, senhas e fotos. A PRF ainda enfatizou que todos os serviços oferecidos ao cidadão estão disponíveis só no site oficial da instituição.

No caso do "Sinal PRF", o aplicativo tem a intenção de oferecer o serviço de cadastrar o veículo que foi roubado, furtado ou clonado. Segundo a polícia rodoviária, usuário pode ter acesso gratuito a estes serviços no site e, assim que o cadastro for finalizado, uma mensagem tipo "pop-up" será enviada para os celulares da instituição que estejam no raio de 100 quilômetros.

Conforme o órgão, todas as medidas legais estão sendo tomadas para identificar e punir os desenvolvedores destes falsos aplicativos.

Aplicativo tem a intenção de clonar dados do usuário

Polícia investiga os desenvolvedores dos aplicativos

