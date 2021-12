Golpes de arte marcial mataram técnico agrícola

O assistente de garçom Nei da Silva Andrade, de 28 anos, confessou que desferiu chutes, socos e jogou um banco de madeira na cabeça do ex-companheiro, o técnico agrícola Maurício José Sanches de Oliveira, 49, no dia 14 de abril, no apartamento da vítima, no Rio Vermelho.

Nei foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 29, no auditório do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pelos delegados Marcelo Sansão, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), e Reinaldo Mangabeira, que coordenou as investigações.

Praticante de capoeira e kickboxing, Nei foi visto saindo do apartamento o dia do crime. A vítima foi encontrada com sinais de estrangulamento. Ele foi preso na madrugada da última sexta, 26, na casa da mãe, na zona rural de Jequié, onde estava escondido desde o dia 16, quando saiu de Salvador ao saber que era procurado pela polícia.

Nei confessou que agrediu Maurício porque soube que o ex já estava em um novo relacionamento, com outro homem. Em depoimento, ele afirmou que as agressões não foram feitas com objetivo de matar e que quando saiu do apartamento Maurício estava consciente e apenas com corte no supercílio. A polícia aguarda o resultado de um laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT) informando a causa da morte.

O garçom disse que mesmo com o fim do relacionamento de três anos, há três meses, eles mantinham encontros esporádicos no apartamento da vítima. E, segundo um irmão e uma prima de Maurício, em algumas dessas ocasiões, Nei aproveitou para ameaçar o ex-companheiro e dizer que não aceitava o fim do namoro.

Com medo das ameças o técnico agrícola deu o endereço da residência de Ney, em Itapuã, para a prima, afirmando que, se alguma coisa lhe acontecesse, o culpado seria o assistente de garçom.

No dia seguinte à briga, Nei compareceu ao trabalho, num hotel de luxo no bairro do Campo Grande, para justificar que não poderia trabalhar, por presentar lesão numa das mãos. Desde então, não deu mais notícias.

Com informações dos familiares da vítima e com o mandato de prisão contra o Nei, a polícia passou a procurá-lo, e encontra-lo em Jequié, onde mora sua mãe. Agora o garçom será indiciado por homicídio.

adblock ativo