Golden Park é interditado após acidente com 2 feridos

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) interditou na manhã desta quarta-feira, 26, o parque de diversões Golden Park, localizado na avenida Paralela, em Salvador, após um acidente que deixou duas pessoas feridas na noite de terça, 25.

Os fiscais de segurança da Sucom constataram, durante vistoria, que houve o rompimento da fibra da base de um carrinhos de um dos brinquedos, o que teria ocasionado a queda de uma altura de aproximadamente 1,5 metro.

As duas vítimas, Vanderson Ramos e Francisco Carlos Santos, tiveram ferimentos leves, foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) e, depois, liberados, conforme informou a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab).

De acordo com a Sucom, a interdição do parque foi feita com base no artigo 228, incisos I e II, do Código de Polícia Administrativa e só poderá ser revertida quando a administração do parque apresentar novo laudo técnico, assinado por profissional credenciado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), atestando a perfeita condição de funcionamento de todos os brinquedos.

A Sucom informa, ainda, que a liberação da licença para a instalação de parques de diversão em Salvador está condicionada à apresentação de laudo técnico, assinado por profissional credenciado ao Crea.

Conforme o órgão, todas as condicionantes de licença foram atendidas pelo Golden Park, que entregou à Sucom, em outubro de 2013, laudos técnicos com validade até março de 2014.

