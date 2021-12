Gilberto Gil é homenageado com missa de ação de graças

Uma missa de ação de graças pelo restabelecimento da saúde do cantor e compositor baiano Gilberto Gil, aconteceu na manhã desta sexta-feira, 3, na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Familiares, amigos, admiradores e alguns nomes da música brasileira como Targino Gondim, Zéu Lobo, Armandinho, Alexandre Leão, as Ganhadeiras de Itapuã e a cantora Gilmelândia também fizeram parte da celebração.

Gil foi recebido com aplausos e ao som de uma corneta que, deu início à cerimônia cantada e acompanhada pela sanfona de Targino Gondim. O homenageado também participou da cerimônia, cantando e tocando a música de sua autoria “Se eu quiser falar com Deus”, que emocionou a todos os presentes.

Em agradecimento à missa, Gil disse que a essa altura da vida, o coração e o corpo, em geral, “precisam das energias e emoções benignas, tranquilas e suaves que, especialmente o coração, continue absorvendo a força de viver. É isso que os amigos estão me proporcionando”.

“Como todos, torci e pedi muito pela recuperação de Gil no ano passado. E ele está aqui, recuperado, forte, participativo e recebendo essas homenagens mais do que merecidas. Como amigo, tive essa ideia de reunir amigos para um ato de agradecimento e fé, foi uma felicidade ele e Flora terem aceitado”, disse Geraldo Badá, produtor cultural responsável pela iniciativa.

