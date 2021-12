GGB se une a idosos no Dia Mundial de Combate à Violência

Neste sábado, 15, foi comemorado o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso e o Grupo Gay da Bahia (GGB) aderiu à categoria para levantar bandeira por respeito a essa parcela da sociedade.

O grupo chama a atenção para que seja cumprida a Polícia Nacional do Idoso, que responsabiliza a família, o Estado e a sociedade o dever de assegurar os direitos da cidadania aos maiores de 65 anos, assim como o direito ao bem-estar.

O vice-presidente do GGB, Cristiano Santos, comentou que o medo de ser hostilizado faz com que idosos (assim como gays, lésbicas e travestis) se recolham dos espaços públicos da cidade. Segundo ele, a município não possui acessibilidade para atender os mais velhos e isso faz com que essa parcela da população se restrinja ao anonimato.

O GGB trabalha na defesa dos direitos humanos dos homossexuais e prega o respeito a todos os segmentos da sociedade: "Nenhum idoso deve sofrer discriminação de qualquer natureza, isso inclui tratamento homofóbico", declarou Marcelo Cerqueira, atual presidente do GGB.

