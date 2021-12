GGB que mobilizar familiares no combate a homofobia

O Grupo Gay da Bahia (GGB) anunciou neste domingo, 2, o lançamento da campanha que busca incentivar a família a expressar o seu amor e carinho por familiares que são homossexuais. A idéia do GGB teve inspiração na ativista mãe de lésbica Valkiria Rosário de São Paulo. Ela conta que sempre ia a Parada Gay e todos perguntavam se ela era lésbica. Valkiria teve uma inspiração: foi em uma farmácia e confeccionou um cartaz com a inscrição "mãe de lésbica" em respeito e consideração a sua filha homossexual. Imediatamente as pessoas olhavam para ela e parabenizavam pela ação simpática da mulher em relação a sua filha.

Como ação de ativismo individual o GGB propõe todas as pessoas que na 11ª Parada Gay da Bahia, no proximo domingo, 09, façam cartazes, camisetas, bonés, broches indicando parentesco com algum LGBT de sua família, um gesto pequeno, mas de grande carinho para com o ente familiar.

De acordo com o GGB, homossexuais que possuem apoio familiar tornam-se seres humanos muito especiais, bons filhos, irmãos, colegas e profissionais dedicados no mundo do trabalho. Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo, relata que sempre teve apoio familiar e durante sua juventude teve a proteção e o carinho dos pais, tias, tios e de dezenas de primos e primas.

