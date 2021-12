GGB organiza ato contra "cura gay"

O Grupo Gay da Bahia (GGB) e o Fórum Baiano LGBT organizam nesta quinta-feira, 27, um ato contra o projeto de "cura gay" aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara de Deputados, que é presidida pelo deputado e pastor Marco Feliciano. A "bandeira" da manifestação, que acontece no Dia Mundial do Orgulho Gay/ LGBT, é "cura gay é crime contra os direitos do cidadão".

O movimento acontece às 14 horas, no Campo Grande, em Salvador. O protesto do GGB acontece no mesmo local e dia de mais uma manifestação do Movimento Passe Livre. O objetivo do grupo gay baiano é unir as duas manifestações.

O GGB ressalta que o presidente da comissão, o deputado Feliciano, pressiona o governo a aprovar seus projetos. "Os fundamentalistas evangélicos vivem fazendo chantagem contra o governo. Pressionaram Dilma para vetar o kit anti-homofobia e recentemente interferiram na campanha de prevenção para prostitutas. Assim começou o Nazismo e, se não revertermos esses atentados contra o estado laico, corremos o risco de uma guerra religiosa no Brasil!", diz o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, por meio de nota.

Nesta quarta, 26, Feliciano divulgou vídeo na internet dizendo que, apesar do projeto permitir o "tratamento" de gays, a homossexualidade não é doença. "Não existe cura gay, porque homossexualidade não é doença", diz o deputado no vídeo.

