GGB lança Semana da Diversidade Cultural

O Grupo Gay da Bahia (GGB) lança oficialmente nesta quinta, 16, às 9h, no auditório Mãe Menininha do Gantois, no Centro de Convenções da Bahia, a Semana da Diversidade Cultural, que antecede a 11ª Parada Gay da Bahia.

A Semana da Diversidade Cultural, que acontecerá de 01 a 09 de setembro, envolve seminário, mostra de filmes, feira cultural de negócios e serviços e instalações artísticas de artes visuais, até culminar na Parada Gay. O objetivo, segundo Marcelo Cerqueira, presidente do GGB, é a promoção da cidadania, cultura e direitos civis dos LGBT na Bahia.

A Semana da Diversidade tem o apoio das Secretarias de Cultura, do Turismo, da Promoção da Igualdade, de Comunicação, de Justiça, de Cidadania e Direitos Humanos e da Saúde. Conta ainda com o Ministério da Saúde, através do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais, os Correios e a prefeitura de Salvador. Este ano, a semana tem como madrinha a senadora Marta Suplicy.

Durante a Semana da Diversidade de 2012, será realizada uma pesquisa pela Secretaria de Turismo do Estado para aferir os indicadores econômicos da Parada Gay, que a partir da edição deste ano está sendo transformada em um produto turístico. Durante o evento, também será lançado um selo Gay-Friendly, para os estabelecimentos comerciais participantes da Semana da Diversidade.

