GGB homenageará personalidades na Parada Gay deste domingo

O prefeito ACM Neto, a ministra Marta Suplicy e a cantora Marcia Short estão entre os que serão homenageados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) neste domingo, 21, quando acontece a 13ª Parada Gay da Bahia, que este ano desfila com o tema "Sem armários. Com orgulho!", a partir das 11 horas, no Campo Grande.

A entrega do troféu "Honra ao Mérito da Diversidade Cultural LGBT" faz parte da III Semana da Diversidade Cultural e irá acontecer a partir das 13h na área externa do Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Na ocasião, o GGB irá premiar artistas, personalidades e entidades públicas e privadas que se destacaram por suas relevantes contribuições à diversidade cultural LGBT, promovendo a criação de climas favoráveis para o fortalecimento da democracia na Bahia e no Brasil.

Para o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira, o trabalho e o esforço de cada um dos homenageados precisa ser visto e agradecido, pois cada um deles tem contribuído dentro de seus seguimentos para o fortalecimento da luta e visibilidade da causa LGBT. "Não podemos deixar de agradecer a luta de cada cidadão e instituição, que como nós do GGB, busca acabar com a homofobia e fortalecer as políticas para o enfrentamento de toda forma de preconceito e violência", afirma Cerqueira. "São conquistas que precisamos celebrar", acrescenta.

A realização da III Semana da Diversidade Cultural é do GGB e do Grupo Quimbanda Dudu, com patrocínio da Bahiatursa, Prefeitura de Salvador e apoio das secretarias de Estado da Cultura (Secult), Justiça, Saúde, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), e site Dois Terços.

