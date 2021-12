GGB denuncia delegada que investiga morte de estudante

O Grupo Gay da Bahia (GGB) denunciou nesta terça-feira, 23, a delegada Simone Coutinho, titular da 3ª Delegacia de Homicídios e responsável pela investigação da morte do estudante de produção cultural da Ufba Itamar Ferreira, cujo corpo foi encontrado no Campo Grande, no dia 13 de abril.

O caso está na Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública e na Corregedoria da Polícia Civil para apuração da responsabilidade pelas declarações consideradas difamatórias pelo GGB.

Entre as declarações, a delegada afirmou que Itamar e seu amigo, Edmilson Santos de Oliveira, chamaram os três moradores de rua envolvidos no caso para fazer sexo grupal no local do crime.

"A delegada foi muito infeliz em suas declarações e a divulgação ampla das mesmas constitui uma nódoa à honra do estudante assassinado, sua família e da vítima sobrevivente ao ataque", afirmou em nota o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira.

A causa do crime apontada pela delegada - que descartou a motivação de homofobia e o classificou como um latrocínio - também foi questionado por Cerqueira. " Mesmo que os criminosos tenham dito essas excrescências, uma autoridade policial deveria ter o cuidado em divulgar declarações estapafúrdias sem ouvir o sobrevivente", questiona.

