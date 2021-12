GGB acusa Varela de homofóbico, mas radialista nega

O que seria um convite para a participação na Parada Gay de Salvador, se transformou numa polêmica entre o Grupo Gay da Bahia (GGB) e o apresentador Raimundo Varela da Rádio Sociedade. Ao receber na manhã dessa terça-feira, 16, convite oficial para a 13ª Parada Gay da Bahia, no próximo domingo, 21, o apresentador teria reagido com deboche: "Quem mandou o convite mande pra sua mãe!...Quem não é homofóbico tem vontade de dar!"



As declarações irritaram a direção do GGB que decidiu registrar queixa na Defensoria Pública da Bahia, "exigindo sua retratação e severa advertência pela Direção da Rádio Sociedade e Sindicato dos Radialistas de Salvador".

A entidade diz ainda que Varela seria um "homofóbico reincidente". O radialista nega. Disse que "não tem esse problema" e que falou em tom de brincadeira. "O Adelson (Carvalho, radialista colega da Sociedade) apareceu com esse convite e eu disse pra dar o convite para mãe, só isso, não teve preconceito".

Varela afirmou que "vai voltar ao assunto" no próximo programa, na manhã dessa quarta, na Rádio Sociedade, mas não adiantou o que falará.

No início da noite, a Rádio Sociedade divulgou nota sobre o caso envolvendo o apresentador Raimundo Varela e o GGB. A emissora esclarece "que as declarações do apresentador Raimundo Varela a respeito das questões de gênero não refletem a orientação editorial da emissora". Diz ainda que "ciente da sua responsabilidade enquanto veículo de comunicação social prestador de relevantes serviços à comunidade baiana e brasileira, a emissora se coloca à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos".

adblock ativo