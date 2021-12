Gestoras reagem à perda de status da SPM

A perda de status de ministério e incorporação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) da Presidência da República ao Ministério da Justiça e da Cidadania - promovidas pelo governo provisório de Michel Temer - criou um clima de incertezas no âmbito estadual e municipal da pasta.

Gestoras da superintendência (município) e da secretaria (estado) de políticas para as mulheres ainda não têm definição sobre a continuidade de projetos realizados por meio de convênio com o governo federal.

O período é de espera para a titular da SPM da Prefeitura de Salvador, Mônica Kalile: "Estamos aguardando para que o diálogo possa ser restabelecido e não venha trazer prejuízo para as ações feitas em parceria".

Já a secretária de Políticas para as Mulheres da Bahia, Olívia Santana, afirmou que o período é de adequação. "Ainda não sabemos o que acontecerá até a definição de como será o diálogo com a esfera federal. Enquanto isso, estamos estudando cada caso e teremos que realinhar e elaborar novas estratégias".

O Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim) da Ufba publicou um comunicado contra a fusão e planeja uma série de atividades para discutir os impactos desta.

"A perspectiva é de perdas de direitos. Foi desconsiderado o histórico de luta das mulheres por representação e participação na política. As mulheres que ocuparam esses espaços o fizeram por mérito, competência", disse a pesquisadora do Neim Maíra Kubik, professora do departamento de gênero e feminismo da Ufba.

Olívia Santana aponta a descontinuidade como mais um impacto negativo da alteração: "As ações de enfrentamento devem ser política de estado, independente do governo. Esse contexto fragiliza a cadeia de políticas públicas e autoriza a violência".

A expectativa da Casa da Mulher Brasileira na Bahia é um exemplo. "Já temos terreno, foi feita a licitação e está no processo para assinar a ordem de serviço no início do ano que vem", contou Olívia. O espaço integra serviços para vítimas de violência e seus filhos, a exemplo de apoio psicossocial; Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica e alojamento.

A incerteza ainda pode afetar, dentre outros, o projeto Margaridas e o Casas de Farinha Móveis, feitos em convênio com o governo federal e que atende moradoras das zona rural baiana.

"Dividimos a realização de ações que promovem a cidadania e a autonomia econômica e social das mulheres, além de auxiliar na prevenção e no enfrentamento de todas as formas de violência", explicou a secretária, que dará continuidade a projetos próprios da SPM, como a Ronda Maria da Penha, e várias campanhas de enfrentamento à violência.

Na esfera municipal, contam com convênio com o governo federal: um projeto que prevê a capacitação de 140 mulheres na área da construção civil (em fase de licitação), a ampliação dos serviços oferecidos pelo Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV) - também em processo de licitação - e a manutenção da Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração Irmã Dulce, que atende mulheres e filhos em situação de violência doméstica e familiar, além de vítimas do tráfico de pessoas.

"Esperamos que essas relações permaneçam e demos continuidade ao que fazemos com recursos próprios", disse Mônica Kalile, que destaca a SPM Itinerante (ciclo de palestras em comunidades), o Escola na Prevenção da Violência (para alunos do Educação de Jovens e Adultos) e o Núcleo Multidisciplinar de Assessoria Jurídica e Contábil (ação de regularização jurídica e contábil de creche perante os órgãos públicos).

