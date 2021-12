Gestora da UPA do Subúrbio nega greve na unidade

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, entidade filantrópica gestora da Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA) do Subúrbio, conhecida como UPA da Escada informa que o atendimento à população está sendo prestado normalmente, todos os dias e sem interrupção. A entidade afirma ainda que as informações divulgadas sobre suposta paralisação não procedem.

O Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindmed) declarou, em nota, que a greve, decida para esta sexta-feira, 10, foi confirmada após assembleia da categoria realizada no dia 30 de junho. Dentre as reivindicações da categoria estão a falta de uma data-limite para pagamento dos médicos, a ausência de reajuste do valor pago por plantão nos últimos dois anos, as condições de trabalho inadequadas e a falta de segurança.

De acordo com gestora da UPA, "tais informações não representam a opinião da maioria dos médicos que prestam atendimento na unidade, conforme apuração feita", informa em nota. Revela ainda que assumiu a gestão da UPA 24h de Escada em setembro de 2014, há menos de um ano, portanto, é falsa a informação de que não concede reajuste dos valores há dois anos.

