Gestor prevê que Linha 1 do metrô inicie operação em junho

De acordo com o presidente da Companhia de Transporte do Estado da Bahia (CTB), antiga Companhia de Transporte de Salvador (CTS), Carlos Martins, a previsão é de que a Linha 1 do metrô funcione ainda em junho, durante a fase assistida de testes.



Conforme informou, nessa fase os trens não rodarão por 24 horas, serão gratuitos e o tempo de espera pode ser maior. "A ideia é colocar para funcionar durante alguns jogos da Copa. Nos intervalos das viagens alguns ajustes precisarão ser feitos nas máquinas", afirmou.



Salário



Segundo o gestor do Simm, a empresa CCR havia determinado que não fosse divulgado o valor do salário para operador de trem do metrô. No entanto, informações não confirmadas pela concessionária dão conta de que o valor gira em torno de R$ 2.100, mais benefícios.



"Abrimos as vagas com antecedência, até mesmo para que os possíveis contratados passem por um treinamento adequado para capacitá-los a operar os trens", disse Bruno Sansone, contato da CCR com A TARDE.



Sansone informou, também, que o número de vagas para o Metrô de Salvador é superior aos postos anunciados para operador de trem. Mas, embora tenha se comprometido a informar quantas e quais são as vagas, Sansone não respondeu ao e-mail enviado por A TARDE até esta publicação.

adblock ativo