Gestor nega publicação irregular de autuações no DO

O superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, negou por meio de nota as acusações do vereador Everaldo Augusto (PCdoB), publicadas na edição desta quinta-feira, 28, de A TARDE, de que o órgão está a "instituir novamente a indústria de multas". E disse: "É dever de todo vereador fiscalizar os atos do poder municipal. No entanto, é preciso ter responsabilidade na hora de fazer denúncias à mídia".

Fabrizzio afirma que não é verdadeiro o número de 70 mil autuações referentes aos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, que o edil diz terem sido publicadas no Diário Oficial do Município pela atual gestão. "O vereador deveria explicar a fonte deste número fictício porque, no Diário Oficial de 1º de janeiro até hoje (28), foi publicado um total de 42.938 notificações, sendo 25.463 de autos de infração (NAI) e 17.475 de imposição de penalidade (NIP), número inferior ao divulgado por ele".

Muller também nega que as autuações estejam sendo publicadas irregularmente. "Será que o nobre edil consultou a portaria do Denatran 404/2012 que, com base no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamenta a publicidade das notificações?", indagou.

Prazo - "O vereador Everaldo está misturando alho com bugalho. O prazo de 30 dias previsto pelo CTB é só para as postagens das notificações de autuação de infração (NAI) nos Correios. Não existe prazo legal para a publicação delas no Diário Oficial, que se dá posteriormente. Além disso, é bom que fique claro: as notificações de imposição de penalidade não têm prazo para a postagem porque depende do andamento do processo".

Ele explica ainda que a NAI (a via amarela) é o aviso do flagrante da infração, que informa também o prazo de defesa e de apresentação do condutor. A NIP (via verde), por sua vez, comunica a imposição de penalidade, se a defesa não tiver sido acatada.

"No caso de a autuação tramitar à revelia, a expedição da NIP é mais rápida. Pode ocorrer em até 90 dias a partir do vencimento do prazo da defesa, mas pode demorar bem mais".

São os casos excepcionais de NIPs, segundo o superintendente, "que o vereador Everaldo está equivocadamente usando como exemplo nas suas acusações". E prossegue: "Se tivesse investigado com mais apuro, o vereador iria constatar que, este ano, num universo de 17.475 NIPs publicadas, há nove NIPs referentes a 2009, 18 a 2010 e 40 ao ano de 2011.

São quantidades ínfimas que só confirmam a excepcionalidade dos casos, devido a atrasos no andamento do julgamento. Mas o vereador precisa saber que não existe prazo para a publicação de NIP nem NAI no Diário".

Sobre as notificações de autuação de infração (NAI), que, por determinação legal, devem cumprir o prazo de até 30 dias da ocorrência para a postagem nos Correios, garante não constar nos editais de publicação de sua gestão nenhuma NAI entre 2009 a 2011. "O que se pode encontrar nos editais deste ano são NAIs de setembro de 2012, por causa do atraso de publicação ocorrido na gestão anterior, mas que tiveram as postagens feitas no prazo legal".

Muller diz que, devido à suspensão das postagens, pelos Correios, de 14 de janeiro a 6 de fevereiro, por débitos acumulados pela gestão municipal passada, 5.600 notificações de autuação de infração (NAIs) acabaram sendo remetidas aos infratores em prazo superior a 30 dias.

O superintendente diz que os infratores que receberem as notificações fora do prazo legal têm direito de contestá-las, alegando a insubsistência da autuação.

Vereador - Everaldo Augusto afirmou que todas as informações que está divulgando foram publicadas no Diário Oficial (DO). "A prefeitura está confundindo a população, colocando uma informação e dizendo outra para a imprensa".

Quanto ao número de 70 mil autuações, negado por Muller, disse que apenas repetiu o que estava no DO. "Mesmo que ele fale que foi menos de 70 mil, queremos cobrar as razões pelas quais a prefeitura não cobrou as multas no momento previsto pela legislação.

*Colaborou Cátia lima

adblock ativo